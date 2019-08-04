ليفاندوفسكي ينتقد إدارة بايرن ميونخ بعد خسارة السوبر الألماني

انتقد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، إدارة النادي البافاري، بعد تلقي الفريق الهزيمة من بوروسيا دورتموند أمس السبت بهدفين دون رد، وخسارة لقب السوبر الألماني.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات أبرزتها صحيفة "بيلد" الألمانية :"اليوم

كان الوقت الأمثل لمعرفة ما يمكن أن يحدث، عندما تمتلك قائمة محدودة من اللاعبين".

وتابع "اللاعبين الشباب على مقاعد البدلاء جيدين، ولكنك احيانًا تحتاح لاعب بديل لديه القدرة

على منح الفريق قوة وصناعة الفارق على الفور".

وكان المهاجم البولندي إنتقد من قبل سياسة النادي خلال موسم الإنتقالات الحالية، خاصة لعدم إبرام صفقات قوية بعد رحيل الثنائي آريين روبن وفرانك ريبيري.

حيث أكتفى الفريق البافاري بضم ثنائي الدفاع، لوكاس هيرنانديز وبينجامين بافارد، والمهاجم الشاب، يان فيات أرب.