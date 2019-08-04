محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي

يستعد ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح اليوم الأحد، لخوض مباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي، في الرابعة عصرا.
ومن المتوقع أن يغيب ساديو مانيلاعب منتخب السنغال، عن صفوف ليفربول اليوم، لحصوله على راحة بعد مشاركته في بطولة كأس أمم افريقيا الأخيرة، وخوضه المباراة النهائية.
ومن المتوقع أن يخوض يورجن كلوب المدير الفني لليفربول المباراة بالتشكيل الآتي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
الدفاع : فيرجيل فان دايك، ماتيب، ألكسندر أرنولد، روبرتسون.
الوسط: فابينيو، هندرسون، فينالدوم.
الهجوم: شكوردان شاكيري، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو.
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