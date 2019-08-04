باتريس إيفرا: ماحدث مع بوجبا في يوفنتوس مختلف عن مانشستر يونايتد

أكد باتريس إيفرا، لاعب مانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق، أن الفرنسي بول بوجبا نجم الشياطين الحمر، لا يشعر بالسعادة مع الفريق الإنجليزي.

وقال إيفرا في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "لا أعلم مستقبل بوجبا الموسم القادم، ولكن ما أعرفه أن اللاعب شعر إنه محبوب حينما كان في صفوف يوفنتوس، ولكنه لم يشعر بذلك بين

جدران مانشستر يونايتد، وربما هو سبب رغبته في الرحيل".

وكان بول بوجبا لعب لصفوف يوفنتوس الإيطالي لمدة 4 مواسم منذ 2012 حتى 2016، حقق خلالها الدوري الإيطالي 4 مرات، كأس إيطاليا مرتان، كأس السوبر الإيطالي مرتان، قبل أن يعود إلى صفوف اليونايتد في

صيف 2016.

ولم تكن فترة تواجد بوجبا مع اليونايتد ناجحة بقدر نجاحه في يوفنتوس، حيث دخل في العديد من الأزمات مع جوزيه مورينيو المدير الفني السابق للشياطين الحمر، بالإضافة إلى إعلان اللاعب رغبته في الرحيل عن الفريق وخوض تحد جديد.

يذكر أن إدارة ريال مدريد، تسعى بشكل قوي لحسم صفقة بول بوجبا، خاصة مع رغبة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي في ضم اللاعب، لصفوف الفريق خلال الموسم المقبل.