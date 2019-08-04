ميلان يُتوج سوقه الصيفي بجوهرة الجزائر

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أعلن نادي ميلان عبر موقعه الرسمي ضم أفضل لاعب جزائري في كأس أمم أفريقيا 2019 “إسماعيل بناصر” من صفوف نادي إمبولي، اليوم الأحد.

ودخل وكيل أعمال إسماعيل بناصر في مفاوضات مُكثفة مع المدير الرياضي لنادي ميلان “باولو مالديني” لنقل اللاعب إلى سان سيرو هذا الصيف، وذلك عقب صُعود المنتخب الجزائري للأدوار الإقصائية ببطولة أفريقيا التي أقيمت في مصر بين شهري يونيه ويوليو.

وتمكن إسماعيل بناصر – لاعب آرسنال الأسبق – من تجاوز الفحوصات الطبية في ميلان بنجاح، والتوقيع على عقد طويل الأمد ينتهي في يونيه 2024.

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وتعتقد وسائل إعلام إيطالية أن اللاعب صاحب الـ21 عامًا، والذي تصل قيمته السوقية لـ 12 مليون يورو، انضم لصفوف ميلان مقابل 13 إلى 16 مليون يورو.

ويُجيد بناصر في العديد من المراكز، كوسط دفاعي متأخر أو لاعب إرتكاز على دائرة الوسط، بالإضافة إلى إجادته الكبيرة في دور الـ “بوكس تو بوكس”، وهو الدور الذي لعبه مع منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا التي توج بها رجال جمال بلماضي على حساب منتخب السنغال على ستاد القاهرة الدولي بهدف بغداد بونجاح.

وتُعد صفقة بناصر هي الصفقة الشرائية الخامسة بالنسبة لإدارة نادي ميلان في الميركاتو الصيفي 2019، بعد كل من فرانك كيسييه وثيو هيرنانديز ورادي كرونيتش ورافائيل أليكسندر لياو.