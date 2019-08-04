واين روني يطلب العودة إلى مانشستر يونايتد

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طلب هداف مانشستر يونايتد التاريخي “واين روني” العودة إلى ملعب أولد ترافورد لإكمال ما تبقى من مسيرته الكروية قبل التقاعد النهائي.

ويَدرس واين روني اللعودة إلى إنجلترا منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية بسبب عدم شعور زوجته “كولين” بالراحة والانسجام مع نمط الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية، وطلبت منه العودة إلى إنجلترا في أكثر من مناسبة.

وتعاقد اللاعب صاحب الـ 33 عامًا مع نادي “دي سي يونايتد” بعقد ينتهي في ديسمبر 2020، بالتالي فلن يُكلف عودته إلى المان يونايتد الكثير.

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ويحتاج خط هجوم مانشستر يونايتد للاعب بخبرات واين روني الطويلة في البريميرليج، لحل أزمة تراجع الحصيلة التهديفية، ولتشكيل تهديد على المهاجمين الرئيسيين للفريق.

ودب خلاف حاد بين واين روني وزوجته كولين خلال الشهر الماضي بسبب ما كتبته صديقة روني السابقة “هيلين وود” عن علاقتها به عام 2009 في كتاب خاص بمذكراتها.

وقال مصدر مقرب من واين روني “إنه يتطلع بالفعل إلى المستقبل ويريد البقاء في عالم كرة القدم، ويريد أيضًا الحفاظ على أسرته وفعل أفضل شيء ممكن لكولين وأولاده”.

وأضاف “العودة إلى مانشستر يونايتد ستكون مثالية، واين يرغب في انهاء مسيرته مع الفريق ثم التحول إلى التدريب في يوم من الأيام بالنادي. على المدى الطويل يجب أن يكون جزءًا من جهاز سولشاير”.

ويود نجم إيفرتون الأسبق السير على خطى نيكي بات ومايكل كاريك اللذين تحصلا على مناصب فنية في مانشستر يونايتد بعد اعتزالهما للمستديرة.