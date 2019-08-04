تقرير | الوقت يبتسم لفان دي بيك..وبوجبا يبكي لزوال الفرصة!

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يبدو أن إدارة ريال مدريد صرفت نظرها عن التعاقد مع بطل كأس العالم “بول بوجبا” بتوجهها الصريح والواضح نحو ضم لاعب وسط أياكس أمستردام “دوني فان دي بيك” مع بداية هذا الأسبوع.

وبحسب كافة المصادر الصحفية، تطلب إدارة نادي أياكس مبلغ 70 مليون يورو لترك فان دي بيك، لكن الريال يود تقليص المبلغ إلى 55 مليون يورو مع إدراج بعض الإضافات التي تصل لعشرة ملايين يورو في بنود العقد.

عامل الوقت كان السبب الرئيسي في تحول أنظار ريال مدريد نحو فان دي بيك على حساب بول بوجبا، حيث سيُغلق باب الانتقالات الصيفية في إنجلترا بعد أربعة أيام من الآن، مع حلول يوم الثامن من أغسطس.

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ولا تزال إدارة مانشستر يونايتد مُتمسكة بشكل غير عادي بموقفها تجاه بقاء بول بوجبا حتى يونيه 2020، وتعمل على إضافة صفقات رنانة مثل هاري ماجواير لاعب ليستر سيتي وبرونو فرنانديز لاعب سبورتينج لشبونة وباولو ديبالا لاعب يوفنتوس، لإقناع بوجبا أن مستقبله على أولد ترافورد وليس في سانتياجو برنابيو.

وقالت صحيفة ماركا في عددها الصادر صباح اليوم “يبدو أن الهولندي على مقربة من ريال مدريد، بينما بدأ حلم بول بوجبا في اللعب تحت قيادة زين الدين زيدان في التراجع، فان دي بيك يبدو أبيضًا مع خطوط ذهبية”.

وأضاف “كان اللاعب الأفضل في صفوف أياكس هذا الأسبوع عندما تعادل فريقه 2/2، ولم يتردد في البوح بحقيقة المفاوضات مع ريال مدريد واقترابه من الانتقال إلى سانتياجو برنابيو. أما بوجبا فقد أصبح أشبه بالمهمة المستحيلة”.

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المذيع: “هل كان هناك أي اتصال بين الجانبين؟ كيف تقف الأمور؟

دوني فان دي بيك: “نعم، لقد اتصلوا بإدارة أياكس. هناك اهتمام قادم منهم (ريال مدريد)، وقلت ذلك بالأمس أيضًا، ولكن لا يُسمح لي بإخباركم بالمزيد حول هذا الموضوع”.

المذيع: “هتف المشجعون سنة أخرى ، سنة أخرى”!

دوني: “نعم، سمعت ذلك. اللعب لمدة عام آخر في أياكس ليس سيئًا، ولكن ريال مدريد هو أيضًا نادٍ رائع للعب من أجله”.

وهناك اتفاق من حديث المبدأ بين فان دي بيك وريال مدريد لكن المفاوضات لم تنته بعد، ويتوقع أن يُنهي ريال مدريد الصفقة بمبلغ أقل من المطلوب كما أسلفنا، وإذا لم يظهر أي خلاف، من المنتظر إعلان نجاح الصفقة الأسبوع المقبل.

هكذا يبتسم الوقت في وجه دوني فان دي بيك، بينما يبكي بول بوجبا ويندب حظه مع ضياع فرصة ارتداء قميص النادي الملكي بالموسم المقبل واللعب جنبًا إلى جنب إدين هازارد القادم من تشيلسي بحوالي 120 مليون يورو في وقت سابق من الميركاتو الصيفي الحالي.

ويرفض مانشستر يونايتد التفاوض مع ريال مدريد على بيع بول بوجبا بأقل من 180 مليون يورو، وهذا ما أكده المدير الفني لليونايتد “أولي جونار سولشاير”، حيث قال أن بوجبا مستمر مع الفريق ولا يوجد نية لبيعه بأي ثمن.

وأكدت صحيفة ماركا أن حلم التوقيع مع بول بوجبا يُداعب زين الدين زيدان، لكن الأمر ليس كذلك لفلورنتينو بيريز، فمن المستحيل –حسب وصف الصحيفة– قيامه بتقديم عرض جنوني من أجل جلب متوسط الميدان الفرنسي هذا الصيف.