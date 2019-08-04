رياضة | مهاجم الأهلي ينقلب على مارتن لاسارتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم الأهلي ينقلب على مارتن لاسارتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، بالحصول على فرصة المشاركة بالمباريات المقبلة.

وعقد صلاح محسن جلسة مع المدير الفني خلال الساعات الماضية، للاستفسار منه عن أسباب استبعاده المتكرر من المباريات، مؤكدا أنه يرغب في الحصول على فرصة المشاركة متعهدا بالتمسك بها وقدرته في قيادة الهجوم بالموسم الجديد.

ويستعد الأهلي لمواجهة اطلع بره الجنوب سوداني، مساء أول أيام عيد الأضحى المبارك، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.