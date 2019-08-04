رياضة | فيربو يجتاز الفحص الطبي في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيربو يجتاز الفحص الطبي في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتاز جونيور فيربو لاعب فريق ريال بيتيس السابق، الفحوصات الطبية مع برشلونة تمهيداً لإعلان الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات الجارية.

وكان برشلونة قد اتفق مع ريال بيتيس علىى التعاقد مع اللاعب لمدة 5 مواسم مقابل دفع 26 مليون يورو لتعزيز صفوف الفريق بالميركاتو الصيفي.

وباتت عملية إعلان صفقة فيربو مع برشلونة محسومة بشكل رسمي وفي انتظار خروج رئيس النادي بارتوميو في المؤتمر الصحفي لإعلان الصفقة.