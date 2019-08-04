رياضة | الاتفاق السعودي يرفع عرضه لضم نعيم السليتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتفاق السعودي يرفع عرضه لضم نعيم السليتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى تقديم إدارة نادي الاتفاق السعودي عرضًا جديدًا إلى نادي ديجون الفرنسي؛ لضم التونسي نعيم السليتي.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الاتفاق قدم عرضا مغريا لإدارة ديجون؛ بقيمة 5 ملايين يورو أى يقدر ب21 مليون ريال،لمطالب وكيل اللاعب، حسبما ذكرت لـ”الرياضية” مصادر مطلعة.

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ووافق اللاعب على العرض الجديد، وتنتظر إدارة الاتفاق الرد النهائي من النادي.

وكان النادي الفرنسي قد رفض العرض الأول البالغ 2.8 مليون يورو، مطالبا بالحصول على 5 مليون يورو.