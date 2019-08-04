رياضة | عملية جراحية طارئة لنجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عملية جراحية طارئة لنجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الطبي لنادي ريال مدريد الإسباني خضوع لاعب الوسط ماركو أسينسيو لعملية جراحية الاسبوع المقبل بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في الوقت السابق.

وتعرض أسينسيو لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة أرسنال بكأس الأبطال الدولية الودية في الأيام الماضية.

ولم يخضع أسينسيو للعملية الجراحية بعد الإصابة بناء على قرار من الجهاز الطبي وقتها حتي يتم شفاؤه من الألتهابات.

وكتبت صحيفة الماركا اليوم: اسينسيو سيقوم بإجراء العملية الجراحية الأسبوع القادم، اللاعب كان ينتظر ان يتم شفاؤه من الألتهاب لكي لا يؤثر على العملية، الطبيب رامون كوغات أو الطبيب مانيويل لييس سيكون المسؤول عن العملية.