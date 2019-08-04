رياضة | وزير الرياضة يكرم فريدة عثمان بعد تتويجها ببرونزية العالم للسباحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يكرم فريدة عثمان بعد تتويجها ببرونزية العالم للسباحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكريم السباحة المصرية فريدة عثمان بعد تتويجها بالميدالية البرونزية في سباق 50 متر فراشة آنسات، ببطولة العالم التي استضفتها كوريا الجنوبية خلال الفترة من (2 -28) يوليو الماضي، بحضور الدكتور هشام عثمان والد اللاعبة، ياسر ادريس رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للسباحة.

أكد وزير الشباب والرياضة ان الميدالية التي حققتها بطلة مصر يعد انجازا تاريخيا لمصر يضاف الي الإنجاز الذي حققه المنتخب المصري لكرة اليد بتحقيق برونزية العالم في البطولة الأخيرة، مشيرا ان وزارة الشباب والرياضة تساند جميع الاتحادات الرياضية بتقديم كامل الدعم المادي والمعنوي لها لتحقيق أفضل النتائج في البطولات الدولية والإقليمية.

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وأثنى "صبحي" على المجهودات والنتائج التي حققتها اللاعبة فريدة عثمان، كما أثني على المجهود الذي قام به الاتحاد المصري للسباحة، لتهيئة اللاعبة نفسيا وعلاجها من الإصابة، مشيداً بالمستوى الفني المتميز الذي ظهرت عليه البطلة المصرية فريدة عثمان خلال المنافسات، متمنيا لها مواصلة انجازاتها وتشريف مصر في المحافل الدولية.

وناقش الدكتور أشرف صبحي أخر الاستعدادات لأولمبياد طوكيو 2020 واستعدادات البطلة فريدة عثمان للبطولة، متمنياُ أن تحقق ميدالية تُسعد بها الشعب المصري الذي ينتظر منها المزيد من الميداليات.

وتكريما لها قرر وزير الرياضة تنظيم يوم احتفالي للاعبة فريدة عثمان بمجمع حمامات السباحة بمركز شباب الجزيرة، والذي تم إنشائه من قبل وزارة الشباب والرياضة تقديرا لها ولتاريخها ومسيرتها الرياضية المشرفة على المستوي الدولي.