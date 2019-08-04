رياضة | أحد يستغنى عن مدربه بعد 10 أيام من التعاقد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحد يستغنى عن مدربه بعد 10 أيام من التعاقد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحافية إلى عزم إدارة نادي أحد السعودي الاستغناء عن مدرب الفريق الأول، الصربي نيناد ساكيتش بعد نحو 10 أيام فقط من التعاقد.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن ادارة نادي أحد قررت فسخ التعاقد مع مدرب الفريق؛ لرؤيتها بعدم جدوى استمرار المدرب. Advertisements وأوضحت الصحيفة أن الإدارة قررت الاستغناء عن المدرب؛ عقب مراقبة لإسلوب عمل المدرب مع الفريق خلال الفترة الماضية من خلال معسكر الإعداد بالقاهرة. واجتمع مسؤولي نادي أحد أمس السبت، مع ساكيتش، في أحد فنادق العاصمة المصرية، لاتفاق على فسخ العقد بالتراضي، فيما اشترط ساكيتش الحصول على قيمة الشرط الجزائي. والجدير بالذكر أن نادي أحد كان قد تعاقد مع نيناد ساكيتش لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم في 18 يوليو الماضي.

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