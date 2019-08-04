رياضة | الأهلي: "اطلع بره" فريق مجهول نخشى مفاجآته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي: "اطلع بره" فريق مجهول نخشى مفاجآته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف محمد يوسف المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بصعوبة مباراة "اطلع بره" بطل جنوب السودان المقرر لها 11 أغسطس الجاري، في ذهاب الدوري التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقال يوسف إن صعوبة المباراة تكمن في غموض المنافس الذي يبقى فريقًا مجهولًا بالنسبة لنا؛ لذلك نسعى لدراسته بشكل جيد لرصد نقاط القوة والضعف في صفوفه من أجل التحضير للمباراة بشكل جيد.

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وأوضح أن الجهاز الفني يسعى للوقوف على كل كبيرة وصغيرة في الفريق المنافس؛ للاستعداد له وتجنب المفاجآت؛ لأن الفريق المجهول تبقى مواجهاته دائمًا محفوفة بالمخاطر، خاصة أنه لن يكون كتابا مفتوحا، كما هو الحال مع أي فريق معروف نواجهه.

وأشار يوسف إلى أن الأهلي يحترم جميع منافسيه؛ سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي، كما أن التعامل مع كل المباريات يكون بأقصى درجة من التركيز والتقدير للمنافسين، مشددًا على أن مباراة الذهاب تبقى مهمة للغاية، ويسعى الجهاز الفني للفوز بها وتحقيق نتيجة جيدة قبل لقاء الإياب.

وذكر المدرب العام بالأهلي، أن خوض مباراتي الذهاب والعودة مع فريق اطلع بره في مصر يبقى أمرا إيجابيا للفريق، ويجنبنا مشقة السفر إلى جنوب السودان، وما يترتب عليه من وإرهاق للاعبين، ولذلك نسعى لاستغلال هذا الأمر؛ حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي مبكرًا.