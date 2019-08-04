رياضة | الأهلي يعلن مواعيد عودة 8 نجوم للتدريب ويحدد مواقف المصابين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن مواعيد عودة 8 نجوم للتدريب ويحدد مواقف المصابين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظم وليد سليمان ومحمد الشناوي وأيمن أشرف لاعبو فريق الأهلي في تدريب الفريق غدا الإثنين بعد انتهاء راحتهم السلبية اليوم.

ومنح الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي اللاعبين الدوليين راحة سلبية إضافية عن الفريق الذي عاد لاستئناف تدريباته يوم الجمعة الماضي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان يوم 11 أغسطس الجاري في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع خالد محمود طبيب الفريق؛ للاطمئنان على اللاعبين المصابين وكافة التفاصيل الخاصة ببرامج العلاج والتأهيل الخاصة بهم.

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وشهدت الجلسة التأكيد على سير البرامج التأهيلية بنجاح وتحسن حالة اللاعبين المصابين؛ وهم شريف إكرامي ومحمد محمود وسعد سمير وكريم نيدفيد ومؤمن زكريا.

وكان الجهاز الفني للفريق قد أكد من قبل أن شريف إكرامي حارس الفريق يحتاج إلى أسبوعين للعودة من جديد للتدريبات الجماعية في الوقت الذي يحتاج فيه سعد سمير إلى 3 أسابيع.

وفيما يتعلق بإصابة محمد محمود، أكد لجهاز الفني أنه يحتاج إلى شهر، في حين يحتاج مؤمن زكريا إلى فترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى3 أسابيع في الوقت الذي يستكمل فيه كريم نيدفيد تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته بعد إجراء جراحة الغضروف.

المعروف أن سعد سمير ومؤمن زكريا يعانيان من الإصابة في الركبة، بينما خضع شريف إكرامي لجراحة إزالة بعض العظام الزائدة من الركبة، في حين ينفذ محمد محمود الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بالرباط الصليبي.