رياضة | النصر يدعم صفوفه بـ 16 لاعبا استعدادا للمممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يدعم صفوفه بـ 16 لاعبا استعدادا للمممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر الاستعداد لخوض منافسات الموسم القادم، من مسابقة دوري الممتاز "ب".

وأعلن سيد عيد المدير الفني للنصر، عن الصفقات التي أبرمها فريقه، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، لدعم صفوف الفريق وتعاقد النصر مع 16 لاعب رسميا وحرص سيد عيد علي استقدام لاعبين يتوافر فيهم عنصر الشباب والمهارة يمثلون اضافة لعناصر الخبرة التي يضمها الفريق.

وتعاقد النصر مع كل من : محمود السيد صاحب الـ 22 سنة مهاجم الداخلية السابق، ومحمد اسماعيل العزلة الشهير بميدو لاعب نادي شباس شهداء بكفر الشيخ ويلعب في مركز الجناح الايمن وأسامة الليبى صاحب الـ 23 سنه الظهير الامين لفريق تلا وعبدالعزيز محمد - 22 سنه - مهاجم الداخلية السابق وذلك عن طريق محمد عبد المحسن وكيل اللاعبين.

هذا بالاضافة الي التعاقد مع عامر حمدي - 21 سنه - لاعب وادي دجلة وناشئ انبي يلعب في مركز صانع الالعاب ، وساهر عبدالمنعم لاعب المريخ 28 سنة يلعب في مركز الظهير الايمن ورضا ناصر 20 سنه لاعب خط وسط البنك الاهلي ومحمود حسين لاعب سوهاج 19 سنه ويلعب في مركز الوسط المدافع والظهير الايمن وعبدالله عراقي لاعب بنها في مركز الوسط المدافع 25 سنه وأحمد جمال حارس مرمي الشبان المسلمين بنادي قنا صاحب الـ 30 سنه وـحمد سعودي حارس مرمي المريخ 23 سنه، واسلام صبري الظهير الايسر لنادي نبروه 23 سنه، وعادل عبدالفتاح الجناح الايمن لنادي صيد المحلة 26 سنه و سعد حسن مدافع بهتيم 26 سنه، ومحمد زغلي صانع العاب بني عبيد، ويوسف حسن مهاجم الزمالك ومصر المقاصة اف سي مصر السابق.