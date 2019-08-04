رياضة | وكيل رامون دياز يكشف كواليس مفاوضات الزمالك وأزمة الصفقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل رامون دياز يكشف كواليس مفاوضات الزمالك وأزمة الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد سيرجو منجول وكيل رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز السابق على ما أثير عن اقتراب تدريبه لنادي الزمالك خلفًا لخالد جلال.

وأكد منجول في تصريحات تليفزيونية أمن الزمالك استطلع رأي دياز بشأن توليه تدريب الفريق وسأل عن الراتب الشهري له.

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وأضاف منجول: "الزمالك لم يتقدم بعرض رسمي لدياز والأزمة تكمن أن الزمالك طالب بـ3 مساعدين فقط وهو الأمر الذي رفضه المدرب بشدة".