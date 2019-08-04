رياضة | الجبلاية تشكل اللجان والإداراة غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تشكل اللجان والإداراة غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر اتحاد الكرة والقائم بأعماله اللواء ثروت سليم بشكل مؤقت، على إعلان تشكيل اللجان والإدارات فى الجبلاية، صباح غد الإثنين، من أجل إدارة الأمور الإدارية والمالية قبل انطلاق منافسات الدورى الممتاز.

وكانت لجنة المسابقات حددت مواعيد الموسم الجديد، معلنة بداية الموسم يوم 18 سبتمبر بمواجهة الأهلي والزمالك بالسوبر المصري، وينتهي بداية يونيو 2020 المقبل.

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كما أعلن عن تحديد أحد أيام 16 أو 17 أو 18 الشهر الجاري موعدا لمباراة الأهلي وبيراميدز في دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن حضور وعودة الجماهير لمباريات الدوري الممتاز، عقب الظهور المميز خلال بطولة الأمم الإفريقية والتي استضافتها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضي.