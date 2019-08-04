رياضة | الزمالك يضم صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يضم صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسئولو نادي الزمالك صفقة التعاقد مع إمام عاشور لاعب فريق غزل المحلة للانضمام للفريق الأبيض بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتوصل الزمالك لاتفاق مع غزل المحلة بالتوقيع مع إمام عاشور مقابل 12 مليون جنيه، على أن يوقع اللاعب على العقود الرسمية يوم غد الاثنين في ميت عقبة

ويضع الزمالك الرتوش الأخيرة في الساعات الحالية للإعلان عن صفقة التعاقد مع إمام عاشور بشكل رسمي لمواصلة عملية تعزيز الفريق بالصفقات الجديدة.