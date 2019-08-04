رياضة | محمد صلاح على رأس تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح على رأس تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي أولى مبارياته مع الريدز بمواجهة مانشستر سيتي مساء اليوم في ملعب ويمبلي بكأس الدرع الخيرية.

ومن المتوقع أن يخوض ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

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أليسون بيكر وألكسندر أرنولد وماتيب وفان ديك وروبرتسون وفابينيو وهندرسون وفينالدوم وشاكيري وصلاح وفيرمينو.

فيما سيخوض مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

برافو وووكر وستونز ولابورت وميندي وغوندوغان ودي بروين وسيلفا وبرناردو سيلفا وستيرلينغ وأغويرو.