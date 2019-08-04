رياضة | فان بيك يرد على الانتقال لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فان بيك يرد على الانتقال لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقرّ اللاعب دوني فان دي بيك لاعب خط وسط أياكس أمستردام الهولندي بأنه في محادثات متقدمة مع فريق ريال مدريد الإسباني للانتقال إليهم هذا الصيف.

وأضاف: كما أن وكلاء أعمالي تحدثوا مع ريال مدريد وتحدثوا مع أياكس أيضًا ، لا أستطيع التحدث عن هذا الأمر أكثر.

وعن خيار التوجه إلى سانتياجو بيرنابيو أو الاستمرار لموسم واحد آخر على الأقل مع أياكس ، رد فان دي بيك: الخياران جيدان.

وعن هتافات جمهور أياكس لبقائه سنة أخرى ، عقب فان دي بيك: سمعت أنهم يغنون ‘‘دوني ، أبقى سنة أخرى‘‘ ، وأود أن أقول أن البقاء في أياكس لموسم آخر ليس بالأمر السيء لكن الانتقال الى ريال مدريد شيء عظيم.