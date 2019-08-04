رياضة | خطوة رسمية من برشلونة لضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة رسمية من برشلونة لضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية أن نادي برشلونة مستعد للتفاوض مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل التعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار جونيور هذا الصيف.

وذكرت مصادر لموقع ‘‘جول العالمي‘‘ أن نادي باريس سان جيرمان يدرك رغبة نيمار في العودة إلى برشلونة هذا الصيف ، عملية الانتقال كانت ستكون أسهل ولو لم يكن البلوجرانا هو الذي يرغب في شرائه، وذلك بسبب الخلافات بين الناديين في عملية انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان، والتي تمت بدفع قيمة الشرط الجزائي.



ولذلك ، فإن باريس سان جيرمان لن يسهل عملية انتقال نيمار إلى البارسا ، رغم أن النادي على دراية بالتأثير السلبي الذي سيحدث للاعب في حالة عدم إتمام الانتقال هذا الصيف. Advertisements ويستعد برشلونة لبدء المحادثات مع باريس سان جيرمان لضم نيمار ، ومن المتوقع أن يطرح البلوجرانا عرضًا رسميًا في الأيام القليلة المقبلة.

يبقى أن نرى كيف ستؤول الأمور في ظل تمسك من إدارة باريس باللاعب وإصرار من إدارة برشلونة للإنهاء الصفقة.

لكن بوجود تلك الخطوة من جانب الإدارة الكتالونية واستعدادها لجلوس على طاولة المفاوضات مع باريس سان جيرمان، قد يقلل من سعره ويسهل عملية الانتقال.