رياضة | موعد ظهور هيرفي رينارد في أول مباراة مع المنتخب السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد ظهور هيرفي رينارد في أول مباراة مع المنتخب السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن كون المدرب الفرنسي الجديد للمنتخب الأخضر "هيرفي رينار" قد وصل بالفعل إلى الرياض في الساعات الماضية، وسيبدأ مهام عمله مع المنتخب منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأحد الموافق 4 أغسطس الجاري.

وذكرت صحيفة "الرياضية السعودية"، بأن الإتحاد قد حدد موعد أول مباراة رسمية لمنتخب الأخضر السعودي تحت قيادة المدرب الفرنسي، والتي ستكون مباراة سنغافورة في يوم 10 سبتمبر المقبل، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وهذا ضمن التصفيات الآولية لبطولة كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

وأوضح مصدر داخل الإتحاد السعودي لكرة القدم، بأن المنتخب السعودي سوف يلعب مباراة ودية تجريبية قبل مباراة سنغافورة، وستكون يوم 5 سبتمبر المقبل، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد المنتخب الذي سيلعب أمامه الأخضر هذه المواجهة.

ويذكر بأن هيرفي رينار قد وصل إلى السعودية يوم الأمس، وسيكون هناك مؤتمر صحفي عالمي لتقديم المدرب الجديد للسعودية مساء اليوم في مدينة جدة.