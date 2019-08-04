إدارة أحد السعودي تقيل المدرب بعد 10 أيام من التعاقد معه

الرياض - الخليج 365

فسخت إدارة نادي أحد السعودي، اليوم الأحد، تعاقدها مع الصربي نيناد ساكيتش، مدرب الفريق الأول، بعد نحو عشرة أيام فقط من التعاقد.

وقالت صحيفة “الرياضية” السعودية إن إدارة نادي أحد توصلت إلى قناعة كاملة بعدم جدوى استمرار المدرب.

وجاء قرار الإدارة عقب مراقبتها أسلوب عمل المدرب مع الفريق في الفترة الماضية من خلال معسكر الإعداد بالقاهرة.

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة عقدت اجتماعًا، مساء أمس السبت، مع ساكيتش في أحد فنادق العاصمة المصرية، تم خلاله على ما يبدو الاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي، فيما كان المدرب يتمسك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة.