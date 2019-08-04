اخبار الرياضه

إدارة أحد السعودي تقيل المدرب بعد 10 أيام من التعاقد معه

0 نشر
mustafa aljarhi 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الان تتابع إدارة أحد السعودي تقيل المدرب بعد 10 أيام من التعاقد معه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 10 دقائق - 1:20 م, 4 أغسطس 2019 م

التعليقات: 0

اقتنعت بعدم جدوى استمراره

الرياض - الخليج 365

فسخت إدارة نادي أحد السعودي، اليوم الأحد، تعاقدها مع الصربي نيناد ساكيتش، مدرب الفريق الأول، بعد نحو عشرة أيام فقط من التعاقد.
وقالت صحيفة “ إن إدارة نادي أحد توصلت إلى قناعة كاملة بعدم جدوى استمرار المدرب.
وجاء قرار الإدارة عقب مراقبتها أسلوب عمل المدرب مع الفريق في الفترة الماضية من خلال معسكر الإعداد بالقاهرة.
وأوضحت الصحيفة أن الإدارة عقدت اجتماعًا، مساء أمس السبت، مع ساكيتش في أحد فنادق العاصمة المصرية، تم خلاله على ما يبدو الاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي، فيما كان المدرب يتمسك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إدارة أحد السعودي تقيل المدرب بعد 10 أيام من التعاقد معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا