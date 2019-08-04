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الامارات | الفجيرة يخسر امام الكويت في الودية الثالثة

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محمد فاضل - الفجيرة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر الفريق الاول لنادي الفجيرة مباراته الودية الثالثة امام نادي الكويت الكويتي بهدف مقابل لاشيء وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اول من امس في المعسكر الخارجي للفريقين في التشيك ضمن استعداداتهما للموسم المقبل.


وشهد المباراة  راشد الهاجري سفير دولة الكويت في جمهورية التشيك و بحضور خميس ربيع بن سنان عضو مجلس إدارة والكابتن الغاشمي علي .

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وبهذه المباراة يكمل الفجيرة خوضه المباريات الودية تمهيدا للعودة للدولة لاستكمال تدريباته المعتادة والمقررة في السابع من الشهر الحالي

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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