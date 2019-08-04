الامارات | الفجيرة يخسر امام الكويت في الودية الثالثة

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يخسر امام الكويت في الودية الثالثة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر الفريق الاول لنادي الفجيرة مباراته الودية الثالثة امام نادي الكويت الكويتي بهدف مقابل لاشيء وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اول من امس في المعسكر الخارجي للفريقين في التشيك ضمن استعداداتهما للموسم المقبل.
وشهد المباراة راشد الهاجري سفير دولة الكويت في جمهورية التشيك و بحضور خميس ربيع بن سنان عضو مجلس إدارة والكابتن الغاشمي علي .
وبهذه المباراة يكمل الفجيرة خوضه المباريات الودية تمهيدا للعودة للدولة لاستكمال تدريباته المعتادة والمقررة في السابع من الشهر الحالي
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