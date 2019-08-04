إيفرا: بوجبا لا يشعر بالحب في مانشستر يونايتد

علق الفرنسي باتريس إيفرا، لاعب مانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق، على الأنباء الحالية بشأن إمكانية رحيل مواطنه بول بوجبا، عن الشياطين الحمر.
وقال إيفرا، في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "رحيل بوجبا عن اليونايتد؟ أنا لا أعرف ما سيحدث في مستقبل بول".
وأضاف: "ما أعرفه أن بوجبا شعر أنه محبوب رفقة يوفنتوس، ولكنه لم يشعر بنفس هذا الحب في مانشستر".
وتابع: "نحن ننسى دائمًا كيف نقيم اللاعب، حيث إن الأمر يجب أن يعود إلى الأداء الذي يقدمه على أرض الملعب".
وأتم: "اقتلوا اللاعب عندما لا يؤدي بشكل جيد، ولكن إذا كان يظهر بشكل مميز فعلينا أن نركز على ذلك".
يذكر أن العديد من الأنباء أكدت مؤخرًا أن بوجبا قريب من الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف.
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