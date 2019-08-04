الأفضل في أمم إفريقيا.. ميلان يعلن ضم إسماعيل بن ناصر

أعلن نادي ميلان الإيطالي تعاقده رسميا مع النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر قادمًا من إمبولي، خلال فترة الانتقالات الجارية.

ووقع بن ناصر المولود في فرنسا على عقود انتقاله إلى الروسونيري لمدة خمس سنوات حتى عام 2024 بدءً من الموسم المقبل.

وحصل بن ناصر على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، بعد تتويج منتخب بلاده باللقب للمرة الأولى منذ 29 عاما.

وقدم صاحب الـ21 عامًا أداء رائعا خلال أمم إفريقيا، حيث صنع ثلاثة أهداف لزملائه، وكان آخرها الهدف الذي سجله زميله بغداد بونجاح في مرمى السنغال بالمباراة النهائية.

Advertisements

بن ناصر بدأ مسيرته الكروية مع نادي أرليه أفينيون في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، وشارك مع الفريق الأول عام 2014.

وانتقل اللاعب إلى آرسنال الإنجليزي في صيف 2015، وشارك مع الجانرز في 23 مباراة تحت 23 عاما، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في نفس العام مدونا ظهوره في لقاء وحيد.

وفي يناير 2017، انتقل بن ناصر على سبيل الإعارة إلى نادي تور في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، قبل أن ينتقل في وقت لاحق من نفس العام إلى إمبولي الإيطالي.

وعلى الصعيد الدولي، مثّل بن ناصر في البداية منتخب فرنسا تحت 18 و19 عامًا، قبل أن يختار اللعب للجزائر عام 2016، حيث خاض 16 مباراة دولية مع محاربي الصحراء.