شكرا لقرائتكم السعودية تستهل مشوار بطولة غرب آسيا بملاقاة الكويت في أربيل العراقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – "الحياة" | منذ 6 ساعات في 4 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 4 أغسطس 2019 / 11:16

تنطلق اليوم (الأحد)، مباريات منتخبات المجموعة الثانية في بطولة غرب آسيا لكرة القدم، إذ يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الكويتي، فيما يواجه منتخب الأردن نظيره البحريني، في مدينة أربيل العراقية .



ولم يلعب المنتخبان السعودي والكويتي في منافسات غرب آسيا، وذلك لبداية مشاركة الكويت في البطولة اعتباراً من 2010، فيما جاء ظهور الأخضر في نسختي 2012، و2013 فقط.

ويلعب المنتخب الكويتي ببعض نجوم الصف الأول، متكافئة مع الأخضر السعودي، لاسيما أن الأخضر دخل المنافسات من أجل تجهيز المنتخب الأولمبي.