شكرا لقرائتكم ثنائى أجنبى على رادار المقاولون وطاهر محمد طاهر يوقع على بياض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب و المشرف العام على الفريق اللأول لكرة القدم بذئاب الجبل، أن طاهر محمد طاهر جدد للمقاولون على بياض في حضور والده اعترافاً بفضل ذئاب الجبل عليه منذ أن كان في قطاع الناشئين، مشيراً إلى ان اللاعب سيكون جاهزاً للمشاركة مع الفريق منذ بداية الموسم المقبل بعد التعافي تماماً من اصابة الركبة.

وأضاف عادل في تصريحات تلفزيونية، أن عماد النحاس مدرب الفريق اكتفى تقريباً بالمجموعة التي لديه من اللاعبين، مشيراً إلى أن ادارة المقاولون قد تتعاقد مع ثنائي أجنبي فقط في الفترة المقبلة.

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وأوضح عضو مجلس المقاولون أن عماد النحاس حقق إنجاز غاب طويلاً عن قلعة ذئاب الجبل بانهاء الموسم في المركز الخاكس بجدول الدوري العام، خاصة وأن أفضل مركز وصل المقاولون إليه في الفترة الماضية كان المركز السادس مع حسن شحاته.

وعن المدير الفني للفراعنة، أكد عادل فتحي أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد دعم كل ما هو وطني في قطاع الرياضة بداية من يجب المدرب مروراً باللاعب والحكم وذلك حفاظاً على المال العام، خاصة بعد التجارب الغير ناجحة مع المدربين الأجانب.

تذكرتي عملت حالة ايجابية بين الجماهير ومن مكتسبات كاس الامم الافريقية، اذا انضبطت ارضية الملعب ستنضبط الجماهير بقت سمة للمدربين انهم يشتبكوا مع الجماهير