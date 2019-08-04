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شكرا لقرائتكم انتظام الثلاثى الدولى بمران الأهلى غدًا استعدادا لمواجهة إطلع بره... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين الدوليين راحة سلبية إضافية عن الفريق الذي عاد لاستئناف تدريباته يوم الجمعة الماضي.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «اطلع برة»، بطل جنوب السودان يوم 11 أغسطس الجاري في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.
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