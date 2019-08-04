برنامج بدني مكثف لتجهيز الغيني بيكيتي سيلفا صانع العاب الإسماعيلي...

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جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي بقيادة محمود جابر المدير الفنى على وضع برنامج بدني مكثف لتجهيز الغيني بيكيتي سيلفا صانع ألعاب الشعلة السعودي والوافد الجديد للدراويش وعاد إلى مران الإسماعيلى مساء أمس الغينى بيكتى لتدريبات الفريق الأول ، بعد طلبه السفر لبلاده فى رحلة استمرت عدة أيام من أجل الحصول على متعلقاته الشخصية. وأدى الوافد الجديد تدريبات خفيفة شملت الجرى حول الملعب. وتعاقد الدراويش مع اللاعب بعد تألقه اللافت النظر ، ضمن صفوف منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى احتضنتها مصر مؤخرا. Advertisements خطف الإسماعيلى بصفة رسمية العراقى الموهوب همام طارق الملقب بـ”ميسى العرب ، صاحب الــ23 عاما والذى يجيد اللعب فى مركزى صانع الألعاب والجناح املا فى زيادة الفاعلية الهجومية للدراويش. 10 فبراير عام 1996 شهد مولد همام طارق بالعاصمة بغداد ، حيث بدأ همام مشواره الكروى فى القوة العراقى بقطاع الناشئين والفريق الأول حتى عام 2014 ، ثم انتقل بعدها لشباب اهلى دبى الاماراتى قبل أن يتخللها فترة إعارة لنادى الظفرة الإماراتى ، ثم عاد لناديه الأصلى مجددا القوة العراقى والذى قام بشرائه موسم 2016/2017 ، وانضم بعدها لصفوف استقلال طهران الايرانى وهى آخر محطاته قبل ارتداء قميص الدراويش.

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