شكرا لقرائتكم الأهلى يتسلم درع جديد خلال حفل الأوسكار عقب عيد الأضحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو اتحاد الكرة، علي تصميم درع جديد للدوري المصري وتسليمه للأهلي خلال حفل الأوسكار الذي يتم الإعداد لإقامته عقب عيد الأضحي المبارك. كما سيتم تصميم درع جديد لكأس مصر وتسليمه أيضا لبطل النسخة الحالية 2017/2018. Advertisements ويتفق مسئولو اتحاد الكرة برئاسة ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد مع بعض الشركات للوصول للافضل. كانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة ، قد قررت إلغاء القرعة الموجهة في الدوري الجديد الذي ينطلق يوم ١٩ سبتمبر المقبل ، كما قررت اللجنة إلغاء القرعة الموجهة اعتبارا من دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر في النسخة الجديدة علي أن تكون القرعة موجهة في الأدوار التمهيدية وفي دور الـ٣٢ فقط .

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