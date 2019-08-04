شكرا لقرائتكم موعد مباراة الأهلى ضد إطلع بره فى إياب دور الـ64 بأبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الأورجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، على إقامة مباراة العودة امام إطلع بره بطل جنوب السودان فى دور الـ 64 بدورى أبطال افريقيا يوم 23 أغسطس الجارى . Advertisements موعد مباراة العودة جاء بعد المناقشة التى دارت بين اعضاء الجهاز الفنى وتم إبلاغ ادارة النادى بالموعد المحدد للمباراة والتى ستقام ببرج العرب . ويلتقى الاهلى مع إطلع بره بطل جنوب السودان فى السابعة من مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب فى مباراة الذهاب وهي المباراة الأولى وصاحب الارض فيها بطل جنوب السودان الذى طلب إقامة المباراة بالقاهرة ووافق الاهلى والأتحاد الافريقي على طلبهم وتحدد الموعد والملعب الذى سوف يستضيف اللقاء .

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