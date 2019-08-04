شكرا لقرائتكم جلسة تنسيقية لمسئولى الأهلي للإطمئنان على إجراءات استقبال إطلع بره... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على عقد جلسة تنسيقية مع سمير عدلي المدير الإداري بالفريق، للاطمئنان على كافة الإجراءات الخاصة باستقبال بعثة فريق «اطلع برة»، بطل جنوب السودان الذي يستعد لمواجهة الأهلي يوم 11 أغسطس الجاري في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الجهاز الفني أن بعثة الفريق السوداني ستصل مصر قبل المباراة بـ«72 ساعة»، حيث تقرر خوض مباراتي الذهاب والإياب في مصر، بعد الاتفاق على هذا الأمر مع الجانب السوداني.

ويواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة بطل جنوب السودان المقبلة.