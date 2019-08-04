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شكرا لقرائتكم جلسة تنسيقية لمسئولى الأهلي للإطمئنان على إجراءات استقبال إطلع بره... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد الجهاز الفني أن بعثة الفريق السوداني ستصل مصر قبل المباراة بـ«72 ساعة»، حيث تقرر خوض مباراتي الذهاب والإياب في مصر، بعد الاتفاق على هذا الأمر مع الجانب السوداني.
ويواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة بطل جنوب السودان المقبلة.
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