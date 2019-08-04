شكرا لقرائتكم خبر عن عشاء فاخر لنجوم المقاصة على هامش معسكر الإسكندرية وانضمام محمد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم محمد إبراهيم، صانع ألعاب الزمالك المنضم مؤخراً لفريق مصر المقاصة، إلى معسكر الفريق الفيومى المقام حالياً فى الإسكندرية، بعد الانتهاء من توقيع العقود لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل.

كما شهد معسكر الفريق الفيومى عشاء فاخرا لنجوم الفريق، ونشر ميدو جابر صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام جمعته بهانى سعيد ومجموعة من لاعبى المقاصة خلال تناول العشاء فى أحد المطاعم.

يذكر أن المقاصة فاز على فريق حرس الحدود بهدف دون رد، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضية باستاد المكس، فى أولى المباريات الودية للمقاصة بمعسكره المغلق بالإسكندرية استعدادا للموسم الكروى الجديد، سجل هدف المقاصة ميدو جابر فى الشوط الأول للمباراة.