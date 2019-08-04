شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل: طاهر محمد طاهر جدد للمقاولون "على بياض" وندرس إبرام صفقتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندى محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على الفريق اللأول لكرة القدم بذئاب الجبل، أن عماد النحاس مدرب الفريق اكتفى تقريباً بمجموعة اللاعبين الموجودين حالياً، مشيراً إلى أن ادارة المقاولون قد تتعاقد مع ثنائى أجنبى فقط فى الفترة المقبلة.

وأضاف عضو مجلس المقاولون، فى تصريحات تليفزيونية، أن عماد النحاس حقق إنجازاً غاب طويلاً عن قلعة ذئاب الجبل بإنهاء الموسم فى المركز الخامس بجدول الدورى العام، خاصة أن أفضل مركز وصل المقاولون إليه فى الفترة الماضية كان السادس مع حسن شحاتة.

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وأشار المشرف على فريق المقاولون إلى أن طاهر محمد طاهر جدد للمقاولون على بياض فى حضور والده، اعترافاً بفضل ذئاب الجبل عليه منذ أن كان فى قطاع الناشئين، موضحاً أن اللاعب سيكون جاهزاً للمشاركة مع الفريق منذ بداية الموسم المقبل بعد التعافى تماماً من إصابة الركبة.

وعن المدير الفنى للفراعنة، أكد عادل فتحى أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد دعم كل ما هو وطنى فى قطاع الرياضة، بداية من يجب المدرب مروراً باللاعب والحكم، وذلك حفاظاً على المال العام، خاصة بعد التجارب الغير ناجحة مع المدربين الأجانب.