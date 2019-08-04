اتحاد الكرة يصمم درعا جديدا للدورى وتسليمه للأهلى وآخر لكأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اتحاد الكرة على تصميم درع جديد للدورى المصرى وتسليمه للأهلي خلال حفل الأوسكار الذى يتم الإعداد لإقامته عقب عيد الأضحى المبارك، كما سيتم تصميم درع جديد لكأس مصر وتسليمه أيضا لبطل النسخة الحالية 2017/2018. ويتفق مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد، مع بعض الشركات للوصول للأفضل. Advertisements وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قررت إلغاء القرعة الموجهة فى الدورى الجديد الذى ينطلق يوم 19 سبتمبر المقبل، كما قررت اللجنة إلغاء القرعة الموجهة اعتبارا من دور الـ16 لبطولة كأس مصر في النسخة الجديدة على أن تكون القرعة موجهة في الأدوار التمهيدية وفي دور الـ32 فقط.

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