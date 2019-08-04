شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. من أفضل محترف فى الدورى المصرى.. معلول أم ساسي؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثر الحديث عن اللاعب الأجنبى الذى يستحق لقب الأفضل فى الدورى المصرى عن الموسم المنقضى 2018 / 2019، والذي توج بلقبه النادى الأهلي بعد صراع شرس من الزمالك، ولكن الغلبة كانت لأبناء القلعة الحمراء الذين أبقوا على الدرع للمرة الرابعة على التوالى فى الجزيرة، والـ41 فى تاريخهم.

وتباينت الآراء حول أفضل لاعب محترف فى الدورى المصرى بين جماهير الأهلي والزمالك في الاختيار بين الثنائي التونسي على معلول الذى يلعب فى صفوف الأهلي ومواطنه فرجانى ساسى الذى يلعب فى الزمالك، حيث غلبت نزعة الانتماء على آراء جماهير أكبر ناديين فى مصر فى اختيار أفضل أجنبى للموسم الجديد، ولكن لغة الأرقام لن تحيد فى تحديد الأفضل.