الأهلى يحدد 23 أغسطس لإياب دور الـ64 أمام بطل جنوب السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى، بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى، على إقامة مباراة العودة أمام "إطلع بره" بطل جنوب السودان فى دور الـ64 بدورى أبطال افريقيا، يوم 23 أغسطس الجارى. موعد مباراة العودة جاء بعد المناقشة التى دارت بين أعضاء الجهاز الفنى وتم إبلاغ إدارة النادى بالموعد المحدد للمباراة والتى ستقام ببرج العرب. ويلتقى الأهلى مع "إطلع بره" بطل جنوب السودان فى السابعة مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب فى مباراة الذهاب، وهي المباراة الأولى وصاحب الأرض فيها بطل جنوب السودان، الذى طلب إقامة المباراة بالقاهرة ووافق الأهلى والاتحاد الأفريقي على طلبهم، وتحدد الموعد والملعب الذى سيستضيف اللقاء.

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