شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح رامون دياز لتدريب الزمالك.. الجماهير البيضاء تراه المنقذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الاطمئنان طالت جماهير نادى الزمالك بعد ترديد اسم الأرجنتينى رامون دياز بقوة ضمن الترشيحات للقيادة الفنية للفريق الأبيض.

رامون دياز نجم عملاق فى عالم التدريب، خاصة أنه خطف قلوب الجماهير المصرية عندما سبق له العمل فى الدورى المصرى بتولى القيادة الفنية لبيراميدز، الأمر الذى يزيد من أسهم الخواجة الأرجنتينى لقيادة الفارس الأبيض.

ولد دياز فى 29 أغسطس 1959 فى لا ريوخا بالأرجنتين، وكان لاعب كرة قدم سابق فى صفوف المنتخب الأرجنتينى وكان أحد أحرف النجوم فى عصره.

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تولى دياز القيادة الفنية لفريق الهلال السعودى وحقق معه الدورى وكأس الملك ووصل مع الفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2017 قبل إقالته فى فبراير 2018 بعد المستويات المتواضعة للفريق فى دورى أبطال آسيا 2018 والدورى المحلى.

وفى مايو 2018 تعاقد نادى الاتحاد السعودى مع دياز قبل أن تتم إقالته بعد جولتين فى الدورى بسبب المستوى السيئ الذى ظهر به الفريق فى أربع مباريات رسمية.

تولى دياز تدريب عدة فرق خاصة فى أمريكا الجنوبية، فدرب منتخب باراجواى وحقق معه المركز الرابع فى بطولة كوبا أمريكا 2015 التى أقيمت بتشيلى.