النصر يدعم صفوفه بـ 16 لاعبا استعدادا للموسم الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فريق النصر الاستعداد لخوض منافسات الموسم القادم بالدورى الممتاز ب مجموعة القاهرة، وأعلن سيد عيد المدير الفنى للفريق عن الصفقات التى أبرمها لدعم صفوف الفريق. وتعاقد النصر مع 16 لاعبا هم كل من: محمود السيد صاحب الـ 22 عاماً مهاجم الداخلية السابق، ومحمد إسماعيل العزلة الشهير بميدو لاعب نادي الشهداء بكفر الشيخ ويلعب في مركز الجناح الايمن واسامة الليبى صاحب الـ 23 عاماً الظهير الايمن لفريق تلا وعبدالعزيز محمد 22 سنه مهاجم الداخلية السابق. Advertisements بالإضافة إلي التعاقد مع عامر حمدى 21 سنه لاعب وادي دجلة وناشئ إنبي وساهر عبدالمنعم لاعب المريخ 28 سنة يلعب في مركز الظهير الايمن ورضا ناصر 20 سنه لاعب خط وسط البنك الاهلي ومحمود حسين لاعب سوهاج 19 سنه ويلعب في مركز الوسط المدافع والظهير الايمن وعبدالله عراقي لاعب بنها في مركز الوسط المدافع 25 سنه واحمد جمال حارس مرمي الشبان المسلمين بنادي قنا 30 سنه وأحمد سعودي حارس مرمي المريخ 23 سنه واسلام صبري الظهير الايسر لنادي نبروه 23 سنه وعادل عبدالفتاح الجناح الايمن لنادي صيد المحلة 26 سنه وسعد شحته مدافع بهتيم 26 ومحمد زغلي صانع العاب بني عبيد ويوسف حسن مهاجم الزمالك ومصر المقاصة واف سي مصر السابق.

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