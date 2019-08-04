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مصر تواجه الهند فى الأولمبياد الخاص لكرة القدم اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف استاد جواهر لالنهرو، اليوم الأحد، فى مدينة تشيناى الهندية، لقاء منتخب مصر للأولمبياد الخاص أمام نظيره الهند، فى أولى مباريات المجموعة الثالثة فى بطولة الهند الدولية للأولمبياد الخاص لكرة القدم، والتى انطلقت أمس السبت 3 أغسطس، وتستمر حتى الثلاثاء 6 أغسطس.

وأقيم مساء أمس حفل افتتاح بطولة الهند الدولية للأولمبياد الخاص لكرة القدة بالصالة المغطاة باستاد لالنهرو بمدينة تشيناى الهندية، وحضره عدد من الشخصيات العامة والفنانين بالهند.

ويضم المنتخب المصرى للأولمبياد الخاص الدكتور إكرامى الجمال المدير الفنى للفريق وطارق صبرى مدرب الفريق واللاعبين أشرف محمود، مصطفى محمود، محمد سنوسي، محمد علاء، محمود جمال، أحمد رضا، عمر سيف الاسلام، فتحى طارق.

ويشارك فى البطولة 10 فرق للرجال و8 فرق للسيدات من 15 دولة من حول العالم وتم تقسيمهم إلى 3 مجموعات للرجال و2 للسيدات، وتضم مجموعة مصر كلا من الهند وإندونيسيا بالاضافة إلى مصر.

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