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الكاراتيه يحقق 15 ميدالية باليوم الأول من البطولة العربية بتونس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق منتخب الكاراتيه 15 ميدالية متنوعة بأول أيام منافسات البطولة العربية التى تقام بتونس وتختتم غدا.

الميداليات مقسمة إلى 6 ذهبيات و4 فضيات، بالإضافة إلى 5 برونزيات، حققها كل من ملك أحمد، ياسمين الجويلى، روان جمال، شهد محمد، شروق حامد كريم وليد"ذهبيات"، والفضيات أحرزها فاطمة عبدالناصر، لؤى هشام، عمرو عبدالحميد، وأحمد طارق.

وعلى مستوى البرونزيات فحققها ميار هشام، محمود عبد العزيز، عمرو أحمد، محمد عادل، ومؤمن صبرى.

يرافق البعثة كل من سيد نصر رئيسا للبعثة، وأحمد أبو عيشة عضو  مجلس إدارة، ومحمد الدهراوى رئيس الاتحاد.

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