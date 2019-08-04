مانشستر يونايتد يتلقى تحذيرًا بشأن صفقة ديبالا

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، أن نادي مانشستر يونايتد، تلقى تحذيرًا بشأن التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن وكلاء ديبالا السابقين (Star Image) أرسلوا خطابًا قانونيًا إلى مانشستر يونايتد لتحذيره من أنه سيدفع 40 مليون يورو، إذا نجح في الحصول على توقيع المهاجم الأرجنتيني.

وتقوم وكالة (Star Image) حاليًا بمقاضاة ديبالا، بعد أن أخل بالاتفاق المبرم بينهما، وانضم إلى وكالة جديدة في 2017.

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وتزعم (Star Image) أن تعاقدها مع ديبالا مدته 10 سنوات، ولذلك هناك الكثير من الأموال مطلوبة من اللاعب وناديه تقدر بـ 40 مليون يورو، بسبب حقوق الصور.

وقامت الوكالة بتقديم الأوراق التي تثبت حقوقها في غرفة التجارة الدولية هذا الأسبوع.

ويريد يوفنتوس بيع ديبالا إلى مانشستر يونايتد مقابل الحصول على خدمات المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.