زى النهاردة.. الأهلى يتغلب على ريال مدريد بهدف نظيف...

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جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم الرابع من شهر أغسطس عام 2001، تمكن النادى الأهلى من تحقيق فوز تاريخى على ريال مدريد الإسبانى بهدف مقابل لا شىء فى مباراة ودية أقيمت بينهما على استاد القاهرة، احتفالاً بفوز الأول بلقب نادى القرن الأفريقى، وحصول الفريق الإسبانى على لقب بطل القرن الأوروبى. Advertisements مثّل الأهلى فى هذا اللقاء عصام الحضرى فى حراسة المرمى وأشرف أمين وشادى محمد ووائل جمعة وسعيد عبد العزيز، وحسام غالى وهادى خشبة وخالد بيبو ومحمد جودة، وأحمد أبو مسلم وعلاء إبراهيم. بينما لعب ريال مدريد بتشكيلة مكونة من سيزار فى حراسة المرمى، وفرندو هيرو وجيرمى وكارنكا وروبرتو كارلوس وماكليللى وهيليجيرا وفيجو وزين الدين زيدان، وسافيو ورؤول جوانزاليس. أحرز هدف الفوز للنادى الأهلى اللاعب النيجيرى صنداى فى الدقيقة 51 من عمر المباراة فى هجمة بدأت من خالد بيبو، والذى مررها إلى حسام غالى والذى قام بدوره بمراوغة سيزار حارس مرمى ريال مدريد، ثم مرر الكرة إلى اللاعب النيجيرى إبراهيم صنداى المنضم حديثا للأهلى وقتها، وكان وقتها يقود الفريق فنياً البرتغالى مانويل جوزيه.

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