شكرا لقرائتكم منتخب الكاراتيه يحقق 15 ميدالية فى أول أيام البطولة العربية بتونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق منتخب الكاراتيه 15 ميدالية متنوعة بأول أيام منافسات البطولة العربية التى تقام بتونس و تختتم غدا . الميداليات مقسمة الى 6 ذهبيات ، و 4 فضيات ، بالإضافة إلى 5 برونزيات ، وقد تحققت عن طريق كل من ملك احمد ، ياسمين الجويلي ، روان جمال ، شهد محمد ، شروق حامد كريم وليد ، ذهبيات، على متسوى الفضة فاحرزها فاطمه عبدالناصر ،لؤى هشام ، عمرو عبدالحميد ، أحمد طارق. Advertisements وعلى مستوى البرونزيات فحققها ميار هشام ، محمود عبد العزيز ، عمرو احمد ، محمد عادل ، مؤمن صبرى. يرافق البعثة كل من سيد نصر رئيسا للبعثة ، وأحمد أبو عيشة عضو مجلس إدارة ، و محمد الدهراوى رئيس الاتحاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الكاراتيه يحقق 15 ميدالية فى أول أيام البطولة العربية بتونس... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.