النصر يدعم صفوفه بـ16 لاعب استعدادا للممتاز ب...

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جدة - عمرو شويل أعلن سيد عيد المدير الفني لفريق النصرعن الصفقات التي أبرمها الفريق، لدعم صفوف الفريق حيث تعاقد النصر مع 16 لاعباً، استعدادًا لخوض منافسات الموسم القادم بالدوري الممتاز ب مجموعة القاهرة. Advertisements وتعاقد النصر مع كل من محمود السيد صاحب ال 22 عاماً مهاجم الداخلية السابق ومحمد اسماعيل العزلة الشهير بميدو لاعب نادي الشهداء بكفر الشيخ ويلعب في مركز الجناح الايمن واسامة الليبى صاحب الـ 23 عاماً الظهير الايمن لفريق تلا وعبدالعزيز محمد 22 سنه مهاجم الداخلية السابق. هذا بالاضافة الي التعاقد مع عامر حمدي 21 سنه لاعب وادي دجلة وناشئ انبي وساهر عبدالمنعم لاعب المريخ 28 سنة يلعب في مركز الظهير الايمن ورضا ناصر 20 سنه لاعب خط وسط البنك الاهلي ومحمود حسين لاعب سوهاج 19 سنه ويلعب في مركز الوسط المدافع والظهير الايمن وعبدالله عراقي لاعب بنها في مركز الوسط المدافع 25 سنه واحمد جمال حارس مرمي الشبان المسلمين بنادي قنا 30 سنه وأحمد سعودي حارس مرمي المريخ 23 سنه واسلام صبري الظهير الايسر لنادي نبروه 23 سنه وعادل عبدالفتاح الجناح الايمن لنادي صيد المحلة 26 سنه وسعد شحته مدافع بهتيم 26 ومحمد زغلي صانع العاب بني عبيد ويوسف حسن مهاجم الزمالك ومصر المقاصة واف سي مصر السابق.

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