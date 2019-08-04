شكرا لقرائتكم منتخب مصر للأولمبياد الخاص لكرة القدم يلتقي نظيره الهندى اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض منتخب مصر للاولمبياد الخاص أمام نظيره الهند، على استاد جواهر لالنهرو، فى مدينة تشيناي الهندية، في اولي مباريات المجموعة الثالثة في بطولة الهند الدولية للأولمبياد الخاص لكرة القدم، والتى انطلقت أمس السبت 3 أغسطس، وتستمر حتى الثلاثاء 6 أغسطس.

وأقيم مساء أمس حفل افتتاح بطولة الهند الدولية للاولمبياد الخاص لكرة القدة بالصالة المغطاة بستاد لالنهرو بمدينة تشيناي الهندية وحضره عدد من الشخصيات العامة والفنانين بالهند.

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ويضم المنتخب المصري للأولمبياد الخاص الدكتور إكرامي الجمال المدير الفني للفريق وطارق صبري مدرب الفريق واللاعبين أشرف محمود، مصطفي محمود، محمد سنوسي، محمد علاء، محمود جمال، أحمد رضا ، عمر سيف الاسلام، فتحي طارق.

ويشارك فى البطولة 10 فرق للرجال و 8 فرق للسيدات من 15 دولة من حول العالم وقد تم تقسيمهم إلي 3 مجموعات للرجال و2 للسيدات ،وتضم مجموعة مصر كلا من الهند واندونيسيا بالاضافة إلي مصر.