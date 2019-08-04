شكرا لقرائتكم اليوم.. انطلاق مباراتي الدور النهائي ببطولة العالم لناشئي الإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم الأحد مباراتي الدور النهائي ببطولة العالم لناشئي الاسكواش بالمنافسات الفردية للشباب و الفتيات، والتي تستضيفها كوالا لامبور بماليزيا.

وضمنت مصر لقبي الشباب والفتيات بعد تأهل 4 لاعبين مصريين إلى الدور النهائي وهم، مصطفى عسل لاعب الأهلي وحامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، وهانيا الحمامي، بالإضافة إلى لاعبي وادي دجلة مصطفى السرتي و جنا شيحة.

وتغلبت جنا على منافستها الماليزية أيفا أزمان في مباراة نصف نهائي نهائي ماراثونية امتدت لـ 5 أشواط بنتيجة 3/2، واستغرقت المباراة 64 دقيقة، وجاءت متيجة الأشواط كالتالي:10-12, 14-12, 2-11, 15-13, 11-7.

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فيما فازت هانيا الحمامي على مواطنتها المصرية فريدة محمد بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 54 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط التي جمعت الثنائي المصري كالتالي:11-8, 11-6, 4-11, 11-3.

أما مصطفى عسل فتغلب في مباراة الدور نصف النهائي على منافسه الانجليزي لويس أنديرسون بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 28 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-5, 11-2 .

وجاء تأهل مصطفى السرتي إلى الدور النهائي عقب تغلبه على مواطنه المصرى عمر التركى فى مباراة الدور نصف النهائي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 63 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 6-11, 10-12, 11-8, 11-7.