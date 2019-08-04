شكرا لقرائتكم عرض مغري لمعلول من الإمارات.. والأهلي يرفض مناقشته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى على معلول ظهير أيسر الأهلى عرضاً مغريا للانتقال إلى الدوري الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ورفضت إدارة الأهلى فكرة مناقشة العرض من الأساس نظراً للحاجة الفنية للاعب، والذي يعد أهم لاعبي الفريق فى الموسم المنقضي. Advertisements ونجح على معلول فى إحراز 8 أهداف وصناعة مثلهما رغم كونه مدافعاً، ليصبح أحد أهم أسباب حسم الأهلى لبطولة الدوري العام هذا الموسم. وتلقى علي معلول العديد من العروض خلال الفترة الماضية بخلاف العرض الإماراتي أبرزها من الأهلى السعودي، إلا أن إدارة الأهلى تمسكت باللاعب وقامت بتمديد عقده، فى الوقت الذي يدرس الدولي التونسي الاستمرار فى القلعة الحمراء حتى موعد الإعتزال.

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