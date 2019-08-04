عرض مغري لعلي معلول للاحتراف في الإمارات..والأهلي يرفض

حسم مجلس ادارة النادى الاهلى برئاسة محمود الخطيب احتراف على معلول الظهير الايسر الى الامارات خلال الموسم المقبل.

وتلقى معلول ظهير أيسر الشياطين الحمر عرضاً إماراتياً مغرياً للانتقال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، و لكن مجلس إدارة الأهلي رفض من جانبه فهذا العرض نظراً للحاجة الفنية للاعب، والذي يعد أهم لاعبي الفريق فى الموسم المنقضي.

يذكر أن على معلول احرز 8 اهدف للأهلى خلال هذا الموسم وصنع مثلها، بينما يدرس اللاعب البقاء فى القلعة الحمراء حتى اعتزاله الكرة.

وتلقى معلول العديد من العروض خلال الفترة الماضية بخلاف العرض الإماراتي أبرزها من الأهلى السعودي، إلا أن إدارة الأهلى تمسكت باللاعب وقامت بتمديد عقده، فى الوقت الذي يدرس الدولي التونسي الاستمرار فى القلعة الحمراء حتى موعد الإعتزال.